ERKI LOIGOM Putin Pyongyangis – häda ajab härjagi kaevu, kuid eesmärk pühitseb abinõu

Nõukogude Liidu (ja hilisema Venemaa) ning Põhja-Korea suhted on enam kui kolmveerandsajandilise ajaloo jooksul näinud väga erinevaid perioode. Valdavalt on madalseisud või kõrghetked olnud seotud Pyongyangi valitsejate väljapressimispoliitikaga Pekingi ja Moskva vastanduse tekitamisel enese hüvanguks. Hiina roll olukorra raamistamisel on tänapäeval võimsam kui kunagi varem, kuid sellest allpool. On selge, et Venemaa afäär Ukrainas lõi 2022. aastal end totaalsesse koroona- ja diplomaatilisse suletusse mänginud Põhja-Koreale suurepärase võimaluse, mida juba täiemõõdulise sõja teisel päeval Moskvale selget toetust avaldades (küll mitte kohalikus meedias) ka väljendati.