Lepingus kirjas olev Venemaa kohustus anda Põhja-Koreale sõjalise ohu korral koheselt sõjalist abi. Peab olema tagatis, mis võimaldab Põhja-Koreal jätkata relvastuse ja lahingmoona tarneid Venemaale. On oluline, et esimesed lepingu osad avaldas Põhja-Korea riiklik meedia. Kuna nad ei avaldanud mitte kogu lepingu teksti, vaid ainult teatud teksti katked, viitab selline selektiivne lähenemine, et nad soovivad esitleda sellest lepingust eelkõige seda, mis käsitleb Venemaa poolt antud julgeolekutagatisi.