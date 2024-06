Ameerika ajaloolane Timothy Snyder on üks prominentsemaid lääne haritlasi, kes on aastate jooksul aidanud avalikkuses lahti mõtestada Venemaa agressioonisõja käiku ja tulevikuvaateid. Õhus on märke, et riigid on hakanud valmistuma suuremaks sõjaks oma territooriumil, jättes unarusse Ukraina aitamise, märkis eelmisel kuul Lennart Meri konverentsi raames Tallinna väisanud ajaloolane Postimehele antud intervjuus.

Me oleme suuremas sõjas, kui arvata oskame. Ja see on osaliselt ka meie probleem. Mitte nii väga Eestis, aga laiemalt – ei suudeta leppida sellega, et sõda on päris, et see puudutab miljoneid inimesi ning et meie maailmakorra tulevik, mida me nii iseenesest mõistetavaks peame, sõltub sellest.