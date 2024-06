Erkki Bahovski Kas Euroopa Liit saab endale haamri?

Ameerika poliitikateadlane Graham Allison meenutab oma raamatus «Destined for War. Can America and China Escape Thucydides’s Trap?», kuidas enne Esimest maailmasõda oli Briti kuningas Edward VII küsinud oma valitsuselt, miks britid on Saksamaa suhtes nii vaenulikud. Kuningale pandi vastust kirjutama välisministeeriumi Saksa ekspert Eyre Crowe. Dokumendis, mis sai tuntuks kui Crowe’ memorandum, kirjutas Crowe, et Ühendkuningriik ei saa endale lubada uskumist Saksamaa ­rahuarmastavatesse kinnitustesse. Lõpuks lugevat mitte kavatsused, vaid võimed.