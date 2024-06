TARVO MADSEN Eesti poliitika raske seis

Eesti poliitika on praegu ikka väga kummalises seisus. Mitu erakonda on teelahkmel, valitsus on värisemas ja opositsioon tegeleb lihtsalt populismiga. Samal ajal on riigil rahaprobleemid, meie inimeste toimetulek on löögi all ja me pole suutnud ka oma riigikaitset korda saada, kirjutab ajakirjanik Tarvo Madsen.