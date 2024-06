HANNES TOOMSALU Soovitused valitsusele, kuidas kaitseväe asju ajada

Eelmisel nädala suur riigikaitse draama pani mõtlema. Esimene mõte, mis pähe tuli, oli ellu kutsuda riigikaitsekomisjoni töögrupp, mis teeks asjad selgeks. Pole just tihti ette tulnud, et kaitseminister saab vastu päid juhatajalt ja kantslerilt. Ning et need kaks kõrget ametiisikut teevad etteheiteid poliitikutele ja valitsusele. Herem muidugi torkas eelpoolnimetatutele lisaks ka eru- ja reservväelaseid, tõenäoliselt viitega riigikaitsekomisjoni liikmele Meelis Kiilile (Reformierakond).

Pole just suur saladus, et mitmed kaitseväest lahkunud kaitseväelased on kas väga pahased juhtimise peale või siis väga õnnelikud, et said sealt tulema. Kaitsevalmidusele selline nurgatagune kirumine just positiivselt ei mõju. Eile soovitas üks sõber ka, et uus kaitseväe juhataja, kaitseväe vastuvõtmisel, peaks tegema väele korraliku auditi, et selgitada, kas väge ikka on või on üksnes selle riismed. Kurjad keeled reservist räägivad, et hangitu tuleb aastate pärast, hankelepingud on ilma jätkusuutlikkuseta, suur osa tehnikast pole töökorras, kuna puuduvad hoolduslepingud ja riigilaevastikuks muundunud mereväe eelarve on väiksem kui enne riigilaevastikuks saamist. Nende kahtluste kummutamiseks peabki üks korralik audit tehtud saama.