JUHTKIRI Meie unikaalne kütuseturg

Meenutame, et juulis 2023 ütles konkurentsiameti juht Evelin Pärn-Lee Postimehele, et Euroopas on konkureerivates tanklates võimalik näha täpselt samasugust hinda lisaks Eestile üksnes Albaanias. Lugeja võib võtta Google Mapsi rakenduse ning ise veenduda, et Prantsusmaal või Saksamaal on tanklates vägagi erinevad hinnad ning kohati võib hinnaerinevus ulatuda viiekümne sendini liitri kohta.