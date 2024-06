TARMO PIKNER Autoritaarsus ei ilmuta end ainult erakondades

Kes ei mäleta minevikku... teate isegi. Sõnumitooja Kusti Salmi poolt ähvardusena mainitud 1939. aasta peaks igale eestlasele ütlema une pealt, mida see tähendab. Kuid lisaks on eestlastel kuupäevi, mille aastanumbrit pole vaja nimetada – 24. veebruar, 1. detsember, 12. märts ja 21. juuni. Need on Eesti riikluse logiraamatu ankrud, mis heas või halvas meie jalgesse kammitsetud.