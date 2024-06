Ja siis sekkus Euroopa Rahvapartei (EPP), kes soovis saada endale poolt aega Euroopa Ülemkogu eesistuja positsioonist. Ehk siis oleks plaan olnud selline, et kaks ja pool aastat olnuks sel positsioonil EPP esindaja ja teised kaks ja pool sotside esindaja.

Ainult et… EPP käes on juba Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi presidendi ametikohad. Vastavalt Ursula von der Leyen ja Roberta Metsola, kelle jätkamine paistis pea et kindel. Loomulikult tekitas EPP ahnus pahameelt sotsides, aga ka teistes poliitilistes jõududes ning oodatud kokkulepe ELi tippametite asjus jäi sündimata. Tõepoolest, tundub, et EPP valimisedu Euroopa Parlamendi valimistel pani mõnel kodanikul pea kergelt pööritama.