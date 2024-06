RAINER SAKS Venemaa pole oma droonitööstust käima saanud ja Iraan välja ei aita

Vladimir Putin alustab kahepäevast visiiti Põhja-Koreasse. Sõltumata selle visiidi ametlikest tulemustest on tegemist külastusega, mida ta teeb äärmise häda sunnil. Venemaa kodanikud saavad enamasti aru, et Putini visiit on märk tugevast riigi prestiiži allakäigust. Et taolist olukorda leevendada, avaldas Venemaa juht artikli oma ametlikul koduleheküljel, milles selgitab, et Põhja-Koreasse tuleb minna, kuna nad on Venemaa olulised toetajad agressioonis Ukraina vastu.