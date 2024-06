Hoolimata ühe koha kaotusest Euroopa Parlamendis ja sellega valijate usalduse vähenemisest on Reformierakonnal ikkagi head šansid panna kokku uus koalitsioon, sest ka opositsioon ei ole monoliitne. EKREs leiab aset suur pereheitmine, mis nõrgestab selgelt rahvuskonservatiivset suunda Eestis. Koalitsiooni poole pealt on Eesti 200 Euroopa Parlamendi valimistega täiesti auti löödud, nii et Reformierakond Eesti 200 häälega eriti arvestama ei pea. Euroopa Parlamendi valimistel hea tulemuse saavutanud Isamaa kaasamine oleks Reformierakonnale ebamugav, seega võib arvata, et jätkub senine valitsuskoalitsioon.

Kuid see kõik on vaid poliitiline aritmeetika, mis on teisejärguline. Esmajärguline on vajadus panna Eesti riik jälle toimima – et tekiksid ideed, kuidas elavdada miinusmärgiga majandust; et ministrid võtaksid oma vastutusala tõsiselt ja et meil oleks realiseeritav plaan laskemoonaostu rahastamiseks.