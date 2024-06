MARKO MIHKELSON Riigikaitse juhtimises on muutuste aeg. Käiguvahetus tuleb teha ka poliitilisel tasandil

Viimastel päevadel avalikkuses lahvatanud riigikaitseskandaal teeb mind murelikuks. Niisamuti ka siinseal leviv mõistmatus, et me ei ela enam rahu ajal, Euroopas käib sõda. Venemaa tahab hävitada 40 miljoni elanikuga Ukrainat ja see ei ole kõik. Venemaa juhtide eesmärk on muuta kogu maailmakorda ja seda katsetades ei ole ta üksi. Suure autoritaarse vennana on tema selja taga Hiina, kelle kasusaamise eesmärgid on veelgi tõsisemad ja kaugeleulatuvamad.