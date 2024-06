TOOMAS ALATALU Kaks poliitilist suurvõlurit Euroopa areenil

Euroopas möllava suure sõja algust ei taha täna keegi meenutada, sest NATO riigid (peale kahe), kelle abile Ukraina juhtkond lootis, lihtsalt viisid oma saatkonnad eelnevalt Kiievist ära. Signaal missugune!? Seejärel ehk märtsi lõpuni oodati sõjategevuse kiiret lõppu ning Kremli algatusel ja diktaadil käinud «rahukõneluste» tulemusi. Kuid Ukraina armee vankumatus – aga just selle juhtidelt oodati riigipööret – sundis Vene vägesid taanduma ja Euroopat oma suhtumist agressiooni muutma.

Suurt osa selles omas õudus, mis avanes aladel, kust vallutajasõdur oli just lahkunud. Aprillis 2022 asus pea kogu demokraatlik maailm Ukrainat toetama, paraku seisus, kus agressoril oli suur edu sõjaks mittevalmistunud riikide ees. Pealegi nii suur, et seda pole tagasi tehtud ka kahe aastaga.