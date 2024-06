Maarja Vaino Vinguhoiatus

Vanarahvas teadis rääkida, et valel on lühikesed jalad. See, et valitsus(ed) on rahvale valetanud, on nüüdseks ilmsiks tulnud juba korduvalt. Näib aga, et nende lühikeste jalgadega annab päris pikalt edasi siblida. Lühikesed jalad on meid nüüdseks üsna kaugele kandnud, kui vaadata Eesti näitajaid, mis on paljudes kategooriates – majandusest Covidi-aegsete tervisenäitajateni – Euroopa ühed halvemad. Ja prognooside kohaselt jätkavad halvenemist.