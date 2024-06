Juhtkiri Venemaa lõpetagu sõda

Putin püüdis küll teeselda, et tal on arvestatav ettepanek rahu sõlmimiseks. Venemaa president pajatas, et ta on valmis andma käsu tulevahetuse lõpetamiseks ja rahuläbirääkimiste alustamiseks, kui Ukraina loovutab täielikult Luhanski, Donetski, Hersoni ning Zaporižžija oblasti alad Venemaa kontrolli alla – no ja ka Krimmi. Lisaks peab Ukraina loobuma NATO liikmelisuse taotlemisest.