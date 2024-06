PROFESSOR ULLA TAPANINEN Eestist võib saada hoopis «süsiniku käejälje maailmariik»

Tihti kuuleb arvamust, et Eesti ei saa väikeriigina kliimamuutuste ohjeldamiseks midagi ette võtta. Pealegi on eestlasi nii vähe, et isegi kui kogu riik vähendaks kasvuhoonegaaside heitkoguseid nullini, oleks selle globaalne mõju ikkagi tühine. Kas see on tõesti nii, kahtleb Eesti Mereakadeemia professor Ulla Pirita Tapaninen.