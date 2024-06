ZUZU IZMAILOVA JA TIIT MARAN Tuumaraporti hulgast ei leia ühtegi teadlast, küll kõlavad nende kutsed ettevaatusele

Ajal, mil valitsus maadles ja maadleb edasi riigi tulude ja kulude tasakaalustamise ning vältimatute kärbetega, oli riigikogus arutelu all tuumaenergia toetamise otsus, mis ilmselt hakkab peagi riigieelarvet koormama. Kuigi sotsiaaldemokraadid kutsusid korduvalt aega maha võtma ja nõudsid teadmispõhisele infole tuginemist, kinnitas riigikogu 12. juunil otsuse, mille alusel tuleb Eestis otsustavalt edasi minna tuumaenergia kasutuselevõtu ettevalmistamisega, sealhulgas seadusandluse muutmisega.

Väikeseks sotsiaaldemokraatide töövõiduks võib küll lugeda seda, et parlamendis kosusid lühikese aja jooksul nende saadikute read, kes kõhklevad Eestisse tuumajaama rajamise vajalikkuses või on selle vastu. Kui eelnõu algatas 8. mail 55 riigikogu saadikut, siis lõpphääletusel kogus otsus kõigest 41 poolthäält, mis on märkimisväärne kadu. Vastuhääletajaid oli 25 – sotsiaaldemokraatide kõrval vajutasid punast nuppu keskerakondlased ning mitmed Eesti 200 ja Isamaa poliitikud. 26 saadikut jättis hääletamata ning kaks olid erapooletud. Hääletustabel ei peta - põhimõtteline tuumaotsus kogus nõrga mandaadi.