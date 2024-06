Sõda Venemaa ja Ukraina vahel kestab juba kolmandat aastat. Palju on selle aja jooksul olnud kuulda kollektiivse Lääne noomivaid seisukohti, mis on suunatud Ukraina poole, et Ukraina ei tohi kasutada Läänelt saadud sõjalist abi Venemaa territooriumi ja eriti Moskva ründamiseks. Imelik on see, et üks argumentidest, miks lääneriigid püüavad Ukraina sõjategevust ohjata, on hirm, et kui Putin «kaotab» lüüasaamise korral «oma näo», siis võib ta kasutada Ukraina ja tema liitlaste lääneriikide vastu tuumarelva.