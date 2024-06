ESTER KARUSE Eesti poliitikasse tõmmatakse uued piirjooned

Vaid tähelepanelik lugeja suudab järge pidada selle üle, milline poliitik on koduerakonnast välja arvatud või ise välja astunud ning milliseks on parlamendis kujunenud jõudude vahekord. Just seepärast mulle poliitika meeldibki, et kogu aeg on midagi toimumas. Ja kuna uute maa- ja merepiiride visandamine käib täie hooga, siis püüan enda vaatevinklist lähtudes vahekokkuvõtte teha. Reastan erakonnad tähestikulises järjekorras.