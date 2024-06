Avalduse eesmärk polnud mitte mure julgeoleku pärast, vaid Kristen Michali huvis desarmeerida Pevkur kui juhikandidaat. Käivad poliitbüroo stiilis võimumängud, riigijuhtimine on juba ammu vabakäigul.

Vaga tunnistaski ettevaatamatusest mustvalgel üles olulise asja: riigikaitses valitseb Reformierakonna valitsuses kaos. See valitsus on näidanud käpardlikkust majanduses ja rahanduses. Nüüd on välja tulnud paraku ka suutmatus riigikaitses.