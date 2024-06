Karl Märka Riigiasutused ei tohiks ise kärpida, sest nad teevad seda valesti

On tänuväärne, et valitsus on lõpuks otsustanud anda oma panuse inflatsiooni ohjeldamisse ja võtnud arutlusele suured kärped ministeeriumites ja riigiasutustes. Räägitakse isegi kümneprotsendisest kärpest iga ministeeriumi valitsemisalas. Siinkohal aga tasuks enne vaadata kriitiliselt, kuidas avalikus sektoris üldiselt kärpeid tehakse.