Rainer Saks Ukraina droonid hävitasid kaks ründelennukit SU-34

See avaldus reaalusega kuigivõrd kokkupuutes ei ole ja on koostatud eelkõige selleks, et lahustada Šveitsis algava rahukonverentsi päevakorda ning tulemusi. Teisalt kõneleb see avaldus väga täpselt Venemaa juhtide praegusest poliitikast Ukraina suunas. Kõigepealt ei mainita teadaandes Harkivit, kuna peale Harkivi suunalise pealetungi ebaõnnestumist oleks tegemist erakordselt piinliku nõudmisega. Oluline on Hersoni ja Zaporizzija oblasti endale nõudmine. Ühtpidi on need territooriumid juba Vene seaduste järgi Venemaa territooriumiks kuulutatud. Kuid olulisem on, et neid oblasteid täielikult hallates saaks Venemaa enda kontrolli alla ulatusliku platsdarmi Dnepri läänekaldal. Vene armee mäletatavasti oli sunnitud taanduma Dnepri läänekaldalt 2022. aasta novembris.