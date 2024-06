Arina Marova Millised on noorte Narvast lahkumise põhjused?

Meenutame, et tegemist on linnaga, kus iga mitte-eesti emakeelega elanik ei pea end eesti rahva hulka kuuluvaks. Ida-Virumaal ja eriti Narva linnas eripäraks see, et seal on peamiseks suhtluskeeleks vene keel ning nii eesti kui ka inglise keele oskuse tase jääb võrreldes teiste piirkondadega madalamaks. Seetõttu jälgivad paljud elanikud venekeelset meediat.