Mart Raudsaar Meid ootab kuum poliitikasuvi. Miks nii?

Viimaste nädalate jooksul on Eesti poliitikaelus alanud paras madin. Jutt igavast põhjamaa suvest ei vasta juba mitmendat aastat tõele, kuid sellel aastal on läinud elu enne jaanipäeva eriliselt ägedaks.

Europarlamendi valimised on olnud nende sündmuste katalüsaatoriks. Põhjuseks on olnud ajapikku kogunenud tegurid, mis on valimiste ajel vallandunud nõnda, nagu valesse kohta vaia torkamine võib vallandada maalihke. Meenutame 2002. aasta veebruaris toimunud maalihet Lätis Turaida kindluse jalamil, kus korraga vajus alla 8000 kuupmeertit nõlva koos kolmekümne lossi müüri ääres kasvanud puuga. Maalihe peatus vaid mõne meetri kaugusel lossimüüridest ning järgnevatel aastatel oli Läti inseneridel üksjagu peamurdmist, kuidas Turaida kindlust päästa.