VANA KULD Ansip Pevkurist: kui sa oled valitud juhiks, siis juhi, mitte ära halise

«Ma usun, et kõik saavad aru. Valiti erakonna esimees suure häälteenamusega, aga erakonna esimees ei saanud juhtimisega hakkama. Praegu on ta loobumas erakonna esimehe positsioonist,» kirjeldas Ansip Reformierakonnas toimuvat.

Ansip ei nõustu nendega, kes näevad erakonnas tugevaid eraldiseisvaid leere. «Pigem on inimesed nõutud, nad tahavad kellegi järgi sammuda, et oleks eestkõneleja. Aga paraku eestkõneleja otsib kedagi, kes on koguaeg mingites hädades süüdi,» nentis Ansip.