KRISTO ENN VAGA Reformierakonna kaitseminister peab võtma vastutuse

Mikk Salu ütleb tänases Postimehes, et valitsus on halvatud ja selle koalitsiooni aeg on läbi. Halvatuse ja läbiolemise üle võib ju diskuteerida, kuid üks on kindel - iga valitsuse aeg saab ükskord läbi ja kui aeg on läbi, siis tuleb uus valitsus. Oleks rumal seda eitada ja uue tulekuks mitte valmistuda.

Viimastel päevadel toimuv arutelu riigikaitse üle on pannud selgelt löögi alla meie erakonna ja Kaja valitsuse tõsiseltvõetavuse julgeoleku küsimustes. Siit väärikalt välja tulemine vajab selget koordineerimist, mitte edasist laupkokkupõrget riigikaitsejuhtidega ega ebamäärast silumist, et äkki sügisel leiame aega järgmisteks otsusteks.

Kokkuvõtvalt - vajadus seda arutada valitsuse tasemel on olnud, kuid Salmi ja Heremi väitel pole kaitseminister teadlikult seda valitsusse viinud. Kaja kinnitab, et tema on selle plaani kohta lugenud vaid ajakirjandusest. Tunnustust väärib rahandusminister Mart Võrklaev, kes läks Heremi ja Salmi juurde briifingule, et sellest ettepanekust pilt ette saada. Et sellist koordinatsiooni ei teinud erakonnas vastutav minister, on vale.