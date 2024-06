Peaministri lähetamine Brüsselisse ning EKRE fraktsiooni lagunemine ei ole aga veel piisav oluliste muutuste ellu viimiseks, vajalik on esile kutsuda erakorralised valimised.

Riigikogu valimised toimusid vaid veidi enam kui aasta tagasi, kuid parlamendi suuruselt teiseks saadikurühmaks on saanud juba aknaaluste fraktsioon. Veel on minna Riigikogu VIII koosseisu rekordini, mille tegevuse ajal astus fraktsioonidest välja 27 saadikut, aga tõenäosus selleni jõudmiseks on täiesti olemas.