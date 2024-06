Kuid 14. juuni seisab Eesti Vabariigi pühade ja tähtpäevade kalendris riikliku leinapäevana ja selle tähendus on veelgi sügavam – sel päeval mälestatakse Eestis kõiki kommunismi ja Nõukogude Liidu okupatsioonivõimude vägivalla ohvreid. Me mälestame kõikide suur- ja järelküüditamiste ohvreid, arreteeritutena maha lastud ja laagrites hukkunud poliitvange, Nõukogude lennuväe pommirünnakutes hukkunud tsiviilelanikke, Läände põgenemisel hukkunuid ning kõiki, kes on võitluses Eesti vabaduse taastamise eest surma saanud.