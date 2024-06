RAINER SAKS Sõda Ukraina vastu läks Venemaale eile oluliselt kallimaks

Jaapan annab esimese aasta jooksul Ukrainale abi 4,5 miljardi dollari väärtuses, mis katab lisaks sõjalisele abile ka majandus- ja humanitaarkoostöö valdkonnad. Jaapani jaoks on sellise lepingu sõlmimine erakordne ja tähistab uue julgeolekupoliitika perioodi algust.

Venemaale peaks see andma eelkõige hoiatuse, et veel üks Ukraina toetamise protsess on fikseeritud pikema perspektiiviga ning edaspidi tulevad uued otsused palju kergemini. Sõda Ukraina vastu läks Venemaa jaoks oluliselt kallimaks.