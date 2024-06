LIIVI UUET 80 allkirja lugu ehk küüditatavate Läänemaa õpetajate kaitseks

Saksamaa ja Nõukogude Liidu sõja alguseks oli metsades end varjamas juba hulk mehi. Rahvas tundis küüditatavatele kaasa, jaamades seisvate vagunite juurde viidi vett ja toitu, kui võimalik, võeti vastu kirju omastele toimetamiseks. Vähem on teateid muud laadi abistamisest. Ametiasutuste dokumendid 1941. aastast on säilinud vaid osaliselt, dokumente on seetõttu eriti vähe.

Hariduse rahvakomissariaat saatis juba 16. juunil allasutustele ringkirja «töölt kõrvaldatud» töötajatest andmete saamiseks. Vastused on saabunud enamikust maakondadest ja vabariikliku alluvusega linnadest, kõrgkoolidest pole kunstikoolide vastuseid. Kõige enam oli «tööle mitteilmunuid» Tallinnas, 46 inimest. Kokku on vastustes 226 nime. Kuigi inimeste kadumise põhjus oli teada, on isegi salajase kirjana saadetud põhjused enamasti ebamäärased, vaid Pärnu linnas on kusagilt saadud ametlik põhjendus: «Riikliku julgeoleku huvides saadetud asumisele sisemistesse oblastitesse.»