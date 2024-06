VLADÕSLAV HAVRÕLOV Ukraina ja Eesti ühine võitlus Venemaa sõjakuritegudega: massiküüditamised

Pärast täiemahulise sõja algust on Venemaa okupatsioonivõimud ajutiselt okupeeritud Ukraina aladelt süstemaatiliselt Ukraina elanikkonda Venemaale küüditanud. See kujutab endast sõjakuritegu – sunniviisilist väljasaatmist – ja puudutab nii täiskasvanuid kui ka lapsi. 2024. aasta seisuga on Venemaal olemas vahendid nende tegevuste jätkamiseks.

ÜRO andmetel on alates täiemahulise sõja algusest Venemaa territooriumile küüditatud üle 2,8 miljoni ukrainlase. Ukraina presidendi juures asuv laste õiguste ja laste rehabilitatsiooni volinik Dariia Herasõmtšuk rõhutab, et küüditatud Ukraina alaealisi võib olla kuni 250 000, kellest tuvastatud on ainult 19 546 ja 388 on tagasi saadud.