MATI MANDEL Vangilaagrikogemusega vanahärrad tegid ajaloomuuseumis restaureerimistööd

Ekspositsioon asus Suurgildi hoone suures ja väikeses saalis. Valmistati ette uut väljapanekut ja kui see valmis sai, siis käsitleti väikeses saalis tervet Eesti ajalugu kuni 19. sajandi lõpuni ning suures saalis 20. sajandi sündmusi. 20. sajand oli muidugi eksponeeritud nii, nagu seda kujutati ette nõukogulikus ideoloogias: Vabadussõda oli kodusõda, Eesti Vabariigi aeg kodanlik terror, 1940. aastal toimunu rahvarevolutsioon, ühinemine Nõukogude Liiduga kujutas endast aga Eesti rahva südamesoovi. Vastavalt katsid suure saali seinu punalipud ja punased loosungid. Siis toonitati ikka, et muuseumi puhul on tegu ideoloogiaasutusega, ja tegelikult ta seda ju oligi.