1) Väidetud on, et mina olevat pikalt plaaninud erakonna vahetust ning sestap ka vahetada poliitrühma Euroopa Parlamendis. Ei vasta tõele. Jään poliitgruppi Identiteet ja Demokraatia (ID) ning erakonnavahetust pole olnud kuidagi plaanis.

Paraku väitis erakonna juht hr Helme eile ERR-s, et ma käisin poliitgrupi vahetuse mõtet rääkimas juba sügisel. Seda, mis ta rääkimata jättis, oli see, et ma rääkisin avatud kaartide hoidmisest ehk et enne valimisi ei tasu meil erakonnana kõiki teisi uksi taktikaliselt sulgeda. Pole saladus, et meie poliitrühmas on olnud erimeelsusi eelkõige Venemaa küsimuses, mida ma olen siiani saanud enda arvates edukalt tasalülitada.