LOODUSFOTO Kägu valib oma lastele kasuvanemad, keda ta saab usaldada

Üks huvitavamaid tõiku käo sigimiskäitumises on see, et eri emaskäod on spetsialiseerunud munema kindlat liiki värvuliste pesadesse. Lindude munad on välimuselt erinevad ja kui käo munetud muna teistest pesas olevatest munadest liiga palju erineb, võib hauduv värvuline selle välja visata.