Jüri Kuuskemaa Taani kuninga aed

Sorteerisin millalgi Tallinna vaadetega tsaariaegseid postkaarte. Üks jahmatas mind, sest pilt ja tekst ei paistnud kokku sobivat. Pildil oli Taani kuninga aia ülemine terrass koos selle taha jääva linnamüüriga, tekst aga kinnitas, et tegemist on hoopiski Kursellide aiaga. Asja süvenedes selgus, et 19. sajandi alguses ehitati lagunenud Neitsitorn ümber elumajaks ning koos selle ees oleva alaga erastati elanikele. Nii tekkis Kurselli aia nimi.