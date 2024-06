AK KIRJANDUSKOOL Kes kaitseb vanaema mõisa?

Olgu nende hinnangutega, kuidas on, fakt on see, et Paju, kes pidas elu jooksul nii ajakirjaniku kui ka majakavahi ametit, näitas Vikipeedia andmetel kirjanikuannet esmakordselt üles juba 1978. aastal, kui võitis olukirjeldusega «Roostetanud maa» kolmanda koha Baltimaade ja Valgevene noorsooajakirjade korraldatud publitsistikavõistlusel. Kirjanikutööga tõsisemalt tegelema hakkas ta siiski alles 50-aastaselt, Eesti Vabariigi saabudes. Ja tema raamatuid lugedes on üsna üheselt arusaadav, miks mitte varem…