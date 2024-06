MARGUS TSAHKNA G7 riigid kiitsid heaks Ukraina ülesehitamise Vene rahadest. Kuid tuleb minna palju kaugemale

Vabal maailmal on ühiselt vaja teha rohkem, kui vaid sõnades Venemaale hukkamõistu ja Ukrainale toetust väljendada. Suudame Ukraina võidule aidata vaid siis, kui tegude ja otsustega selgelt näitame, et agressioon ei tasu end ära ja Putini hirmutamistaktika ei tööta. Ukraina hüvanguks tuleb kasutusele võtta 300 miljardi euro ulatuses agressori rahvusvahelisi külmutatud varasid. Eesti, kus Venemaa külmutatud varade suurusjärguks on ca 30 miljonit eurot, on selles protsessis suunanäitajaks.