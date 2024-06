Urmas Reinsalu väänab oma väidetes nagu alati fakte. Reaalne seis on see, et kaitseväe juhataja saatis mulle ja kantsler Kusti Salmile esmased arvutused puudu oleva 1,6 miljardi euro kohta 1. juunil sel aastal. Ta palus, et me arutaksime olukorda esimesel võimalusel kolmekesi. Leidsime kõigile esimese sobiva aja 5. juunisse.