Jarmo Mäkelä Euroopa valimised: kas Soome läheb vastuvoolu?

Vasakpoolsete ringis on valimistulemusi loetud nii, et opositsioonierakonnad – SDP, Vasakliit, rohelised ja Keskerakond – said Soome 15 kohast üheksa, valitsusparteidele –Koonderakonnale, Põlissoomlastele ja Rootsi Rahvaparteile (RKP) – jäi aga kuus. Vasakpoolsetele hinnangul näitab see, et valijad avaldasid selget umbusaldust praegusele valitsusele ja selle poliitikale.