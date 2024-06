EKRE tänavune tugevam aadrilaskmine pole mitte niivõrd ootamatu uudis, kuivõrd selle partei senise kursi vältimatu tulemus. Teisitimõtlejate väljaviskamist on seal viljeldud ju juba ammu, esimeseks näiteks võib tuua EKRE toonase Saaremaa piirkonna juhi Maria Kaljuste, kes sai parteist priiks 2017. aastal.

Toonased etteheited Kaljustele ja Helmede selgitused kõlavad praegustega – mõistagi – äravahetamiseni sarnaselt. Väljavisatut süüdistati toonagi parteile süsteemses mainekahju põhjustamises, erakonna avalikus kritiseerimises. Sama saatus tabas hiljem veel paari parteilast. Ehk et suund on sama, küsimus on lahkujate ja väljavisatute esinduslikus avalikus kuvandis ja hulgas, ei muus.