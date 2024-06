EKRE valija on praegu küllap pisut segaduses, aga EKRE lõpp see ei ole. Organisatsioon ja fraktsioon said kõvasti räsida, aga Helmede loodud fantaasiamaailm on alles. Ja nende valijat huvitab reaalmaailm ainult sedavõrd, et sellele vastanduda ja seda kiruda.