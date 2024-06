URMAS REINSALU Miks venitatakse Eesti julgeoleku jaoks oluliste otsustega?

See protest ei tulnud tühjalt kohalt. Valitsuse tegevusetus ja otsus plaanitavaid kaitsekulusid vähendada on täiendav Eesti julgeolekurisk, mille maandamisega tuleb tegeleda.

Eelmise aasta suvel lükkas valitsus tagasi kaitseväe juhataja ettepanekud kaitsevõime kriitiliseks arendamiseks. Kõige kriitilisem on puuduv laskemoon. Me ei täida isegi NATO nõudeid, mis on meie vägedel vajalikud liitlaste kaitseplaani alusel Eesti kaitsmiseks.