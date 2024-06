RAINER SAKS Piinlik episood, kui venelastel õnnestus USA ametkonnad ära lollitada, sai viimaks lõpu

Ukraina militaarekspert Aleksander Kovalenko on kokku lugenud, kui palju õhutõrjesüsteeme Venemaa on Krimmis ATACMS rakettide tõttu kaotanud. Tema andmetel on nende rakettidega tabatud kolme divisjoni S-400 õhutõrjesüsteeme, kokku on avalikel andmetel Venemaa relvastuses 44 S-400 divisjoni. Lisaks on Vene armee kasutuses 65 divisjoni S-300 õhutõrjesüsteemi. Kovalenko ei maini, mitu S-300 süsteemi on Krimmis hävitatud. Viimase kuu aja jooksul on neist teada antud kolmel korral Krimmis ja kahel korral Harkivi piirkonnas. Aga mõlemaid õhutõrje süsteeme on korduvalt hävitatud Krimmis ja Lõuna Urkainas ka eelnevate aastate jooksul.