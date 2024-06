JUHTKIRI Brüsseli otsustav valik

Eestile on kindlasti kasulik seegi, kui uus Euroopa Komisjon jätkab jõuliselt Ukraina toetamist. Võib eeldada, et nii see ka läheb, ehkki üllatusi võib tulla Prantsusmaalt, kui riigisisestel valimistel peaks hea tulemuse saavutama Marine Le Peni partei, kes on olnud selles küsimuses palju skeptilisem.