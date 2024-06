LIIS SAAR Nii saaksime inseneride puudust Eestis leevendada

Kui räägime ülikoolidest, kerkivad ilmselt paljude mõtetes esile sellised väärtused, nagu akadeemiline, väärikas, teaduspõhine ja faktidele tuginev. Ülikoolid on teadusasutused ja nende sõnadel on kaalu.

Seetõttu olingi väga üllatunud, kui Tallinna Tehnikaülikooli esindaja oma konverentsi ettekandes väitis, et Tallinna Tehnikaülikool on ainus ülikool Eestis, kus saab omandada tehnikaalase kõrghariduse ning õppida inseneriks. Olles ise Eesti Maaülikooli inseneeria kommunikatsioonijuht ehk see inimene, kes tegeleb insenerierialade populariseerimise ja tehnikavaldkonna õppekavade turundamisega maaülikoolis, olin sellise avalduse peale üsnagi jahmunud. Kas siis ülikoolide turundussõnumid ei peagi põhinema tõesel informatsioonil?