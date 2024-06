ERKKI KOORT Kaks asja, mis sõjas muutust soosivad

Kätte on jõudnud aeg, kui Venemaal on taas hakanud rindel minema halvemini. Kuigi mõnes kohas on Venemaa hõivanud juurde maad, on edasiliikumine olnud keeruline ning tulnud suurte kaotuste hinnaga. 2024. aasta jooksul on Moskva väed suutnud vallutada umbes 2/3 Hiiumaa suuruse territooriumi. Seda pole vähe, kuid arvestades, et kunagi oli tegu teise armeega maailmas ning Ukrainal oli vahepeal tõsiseid probleeme lääne abi kättesaamisega, pole seda ka palju. Pealegi ei ole see üks tükk, vaid tuleb kokku sajameetriste juppide kaupa tuhandekilomeetrisel rindejoonel.