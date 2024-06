GARRI RAAGMAA Kuidas kasutada maapõuerikkusi?

Fosforiidisõda oli teisel ajal ja teise riigi vastu. Euroopa ääremaal elades ei saa tootmist tõrjuda. Selleks et hästi elada, tuleb müüa – seda, mida on teistel väga vaja. Üks võimalus on võimalikult kõrgel tasemel loodusvarade väärindamine. Nagu seda on teinud Põhjamaad. Aga see peab olema eriti kasulik kohalikele elanikele, kelle elukeskkond kaevandamisest kannatab.