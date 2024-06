Vastulause Kaitseminister ja valitsus viilivad vastutusest kõrvale

Pevkur ütleb, et minu kaitseväe juhatajaks oleku ametiajal ei tõusnud riigikaitse eelarve piisavalt ning selle eest vastutab justkui toonane kaitseväe juhataja. Hanno Pevkur, palun vastake lihtsale küsimusele. Juhul kui Venemaa võtab Ukraina asemel sihikule Euroopa Liidu ja NATO liikmesriigid, siis kas edasi lükatud või ära jäetud investeeringute eest vastutab kaitseväe juhataja Martin Herem või tänane Reformierakonna juhitud valitsus?

Riigieelarve eest vastutab valitsus. Valitsuse prioriteedist sõltub see, kas ja millisele valdkonnale raha eraldatakse. Meenutan, et aasta aega tagasi esitas kaitseväe juhataja valitsusele oma sõjalise nõuande, kuidas Eesti kaitsevõimet tugevdada, aga suur osa neist ettepanekutest jäeti poliitilise otsusena kõrvale. Täpselt niisamuti on valitsuse poliitiline otsus vähendada ning lükata edasi ligikaudu 30 miljoni euro suuruses investeeringuid lühimaa õhutõrje radaritesse ja taktikalisse raadiosidesse.