EUROOPA EKSPERT Macroni otsus parlament laiali saata oli planeeritud. Mida tooks kaasa Le Peni võit?

Jah, nihe paremale tuleb. Me kõik ootasime seda lainet ja see ka tuli. Mitmes riigis said paremäärmuslased või rahvuslik-konservatiivsed jõud rohkem hääli kui algselt oodati. Samas tervikpilti vaadates on see laine väiksem, kui oldi valmis enne valimisi seda vastu võtma.