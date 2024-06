Nii või teisiti, Postimees on seisukohal, et Reformierakond ja Eesti 200 võiksid tegeleda valimistulemuste analüüsiga ja vaadata üle poliitilised seisukohad ning ka valida etteotsa uued juhid. Reformierakonna ebaedu üheks põhjuseks on tõenäoliselt Kaja Kallase isik, kuid sellest olulisem veel on olnud Reformierakonna arusaamatu poliitika. Kunagine ettevõtjaid toetanud erakond on viinud olukorra nii kaugele, et üheks suurimaks riskimomendiks peavad majandusinimesed valitsuse ettemääramatut tegevust, mis on kahjustanud Eesti konkurentsivõimet ja ärikeskkonda laiemalt. Tulemuseks oleme saanud vinduva majanduskriisi.